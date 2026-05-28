Roma, la musica è cambiata: ora è lecito sognare

C'è aria di rivoluzione. Oltre al cambio della direzione sportiva i Friedkin preparano il restyling di settore giovanile e reparto medico. A capo del vivaio, la candidatura di Margiotta del Verona è stata superata da quelle di Alessandro Frara e Valentino Angeloni. Resta in bilico Bruno Conti, il cui contratto scade il 30 giugno, ma che Gasp vorrebbe a Trigoria. Nell'attuale Primavera - sottolinea Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - sono tre i nomi che possono compiere il salto: il difensore centrale Seck, il terzino destro Lulli e Arena già protagonista con Gasp. Oltre a Cherubini che farà di ritorno dal prestito alla Samp. Per il settore medico prende piede Riccardo Del Vescovo, già alla Roma sotto la gestione Pallotta.