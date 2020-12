Il fallo di mano “in attacco” cambia ancora. Da giugno

Cambio di regolamento in vista per il fallo di mano. Nello specifico si tratta di quello offensivo, quello dell’attaccante che fa gol, non quello difensivo che sarà soltanto “chiarito” senza modifiche sostanziali. All’International Board, riporta La Gazzetta dello Sport, stanno preparando una parziale retromarcia rispetto all’ultima versione – in vigore dal 2019 – che in caso di tocco di mano (volontario o meno) avvenuto immediatamente prima prevede sempre l’annullamento del gol. La nuova regola entrerà in vigore da giugno, molto probabilmente con l’Europeo.

A fine febbraio l’assemblea del Board approverà il cambio, mentre dovrebbe soltanto “chiarire” la regola del fallo di mano “difensivo”. Si tratterà di una riscrittura, senza modifiche. L’Annual Meeting parlerà anche di Var (di una versione light), di cinque cambi (dibattito se estenderli oltre l’emergenza), di sostituzioni extra in caso di serio infortunio alla testa e anche di fuorigioco.