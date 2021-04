Il duello Dzeko-Zapata. Chi digiuna, chi decolla nella caccia all’eurogol

Al bosniaco sembrano riservate, da qui a fine stagione, le rappresentazioni più importanti: Atalanta, Inter, Lazio e poi l’Europa League

Dall’inizio di marzo ad oggi, nessuno in Serie A ha segnato meno della Roma (7 gol) e più dell’Atalanta (17), scrive Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport. Oppure: dall’inizio dell’anno ad oggi, in campionato Edin Dzeko ha segnato un gol (il 3 gennaio, contro la Samp); Duvàn Zapata e Luis Muriel, insieme, 21 gol. Una sintesi quasi crudele, per il bosniaco, che ovviamente non riassume tutti i perché di un trend che, in sé, avrebbe del clamoroso: in un girone di campionato, poco più di quattro mesi, l’Atalanta ha recuperato alla Roma 15 punti e oggi la affronta a +10. Cercando un altro strappo verso quella Champions che la Roma ormai guarda probabilmente da troppo lontano e addirittura il secondo posto, se dovesse vincere.