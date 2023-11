Il doppio abbraccio: oggi Spalletti-Totti, Olimpico a 47 mila

Per Italia-Macedonia, l’impianto del Foro Italico si avvicina al sold out

Redazione

Toccata ieri quota 47.000 biglietti venduti: a due giorni da Italia-Macedonia, l’Olimpico si avvicina al sold out da 60.000 spettatori. In tribuna anche 3.000 bambini e bambine delle scuole calcio Romane impegnati nel progetto di educazione al tifo corretto. Gli spettatori non vedenti potranno seguire la gara con il sistema ADC, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Oggi pomeriggio, dopo il viaggio Firenze-Roma in treno, una delegazione della Nazionale, guidata da Gravina, Spalletti e Buffon, incontrerà i bambini dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Ci sarà anche Francesco Totti: l’occasione per un abbraccio con il suo ex allenatore Spalletti, destinato a cancellare le frizioni del passato.

