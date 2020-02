Il derby di Kluivert nella tana dei belgi: “Ma nessuna paura”

Justin Kluivert, che ha parlato ieri in conferenza, per la sfida col Gent ha fiducia nella sua Roma: “Noi non dobbiamo avere paura e non avremo paura. Certo, prima delle ultime due vittorie consecutive all’Olimpico abbiamo avuto una serie di sconfitte che ci ha fatto arrabbiare molto. D’altronde, una stagioneèuna maratona in cui, quando c’è un passo falso, non ci si può certo permettere di fermarsi. Per questo cerco sempre di pensare in che modo posso aiutare la squadra”. Poi aggiunge: “Sono soddisfatto della mia scelta di venire alla Roma, perché imparo ogni giorno dai compagni più esperti”. In avanti ballottaggio tra Carles Perez e Cengiz Under. Lo spagnolo ha fatto gol all’andata, giocando bene, il turco ha segnato domenica scorso al Lecce, facendo benino. Sarà una scelta che il portoghese farà sul filo di lana.