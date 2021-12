Il CSKA è sicuro: “Ci aiuteranno i 30 mila tifosi”

Questa sera il tecnico dei bulgari Mladenov dovrà fare a meno di due titolari come Varela e Kerry

Se la Roma ha problemi, il Cska Sofia non sta meglio. "Abbiamo problemi fin dal primo giorno in cui sono arrivato – ha detto Stojco Mladenov, allenatore dei bulgari – Abbiamo bisogno di centrocampisti creativi, non potranno giocare né Varela né Kerry. Ci potrà aiutare la presenza dei nostri tifosi,