Il coronavirus ferma altri due big: stop a Dzeko e Callejon

Il Covid- 19 fa altre due vittime illustri nel nostro campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il romanista Dzeko ieri è arrivato a Trigoria presto, il tampone rapido ha dato subito esito positivo. Il club lo ha mandato a casa, nel pomeriggio Edin ha effettuato anche il tampone molecolare, con lo stesso identico responso. “Purtroppo sono positivo e dovrò rispettare il periodo di quarantena – ha detto ieri il centravanti bosniaco – Fortunatamente non ho sintomi particolari, con la mente e con il cuore starò vicino ai miei compagni”. Nel frattempo Diawara ha riottenuto l’idoneità sportiva, mentre per Calafiori la visita ci sarà lunedì. Addio ufficiale poi a Paul Rogers, responsabile digital del club.