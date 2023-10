Il club si lega a Riad che duella con Roma per l’Expo. Il Comune insorge

Biennale da 25 milioni con la Riyadh Season. Il sindaco Gualtieri: "Siamo sorpresi, ma Davide può battere Golia"

Redazione

Politica, petrodollari e polemiche. Il calcio del Terzo Millennio, ormai, muove troppi interessi per sfuggire ai retroscena. Così il nuovo “main sponsor” della Roma ieri ha fatto deflagrare tensioni fra la società e le istituzioni locali (Comune e Regione) i cui effetti collaterali si vedranno solo nel tempo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Una cosa però è certa: l’accordo economico per il club è ottimo. Nel merito, il migliore dei 9 ottenuti in 42 anni, visto che è stato sottoscritto un biennale da 25 milioni complessivi, più due amichevoli che si disputeranno in questa stagione (forse durante la sosta per la Nazionale) e l’apertura di alcuni store per penetrare sul mercato arabo in piena espansione. Il problema, comunque, è un altro: chi è il nuovo partner della società giallorossa? La "Riyadh Season", cioè uno dei maggiori festival d’intrattenimento al mondo, che nel 2022 ha avuto 10 milioni di visitatori. Morale: la squadra di Mou darà nuova visibilità all’Arabia Saudita proprio quando Roma e Riad (insieme alla sudcoreana Busan) sono in corsa per aggiudicarsi l’Expo 2030, che avrà un impatto economico per la vincente valutato intorno ai 10 miliardi di euro.

Nonostante la Ceo abbia poi avvisato sia il presidente del Coni, Malagò, che il ministro dello Sport, Abodi, il Campidoglio ha parlato subito di una mancanza di stile. E così ieri, mentre a Trigoria il presidente della G.E. Authority saudita, Turki Alalshikh, incontrava Mou e la squadra ("Ci offrirà una visibilità maggiore. Vedremo cosa si potrà realizzare insieme", ha detto) accompagnato dalla Souloukou ("Si riconosce il nostro come un brand globale", le parole), arrivava una dura nota informale del Comune, che aveva questo senso: il sindaco ha appreso con una certa sorpresa della scelta della Roma. "Ho da poco saputo dell’accordo della Roma con il nuovo sponsor di Riad. Devo capire bene di cosa si tratta. Di sicuro a Riad ci temono seriamente. Noi siamo Davide, loro sono Golia come dimostra la immensa capacità di spesa, compresa la scelta di venire a sponsorizzare la Roma. Come andrà la partita di Expo non lo so. So che noi ci batteremo fino alla fine senza timore e che ogni tanto, come insegnano i racconti biblici, le cose vanno diversamente dai pronostici".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.