Il ciclone Zapata vuole sbloccarsi e Juric sogna la notte speciale

Duvan è statoun ciclone d’improvviso: dentro lui e nel cammino del Toro sono entrate due vittorie consecutive, scrive Mario agliara su La Gazzetta dello Sport. Duvan è stato un sorriso grande così ad illuminare lo spogliatoio dopo la buia notte di Milano. È stato un generatore di entusiasmo, al punto da entrare nel cuore dei tifosi nonostante abbia ancora in gola il suo primo urlo granata. È il nuovo abito dell’attacco di Juric, quasi in versione pick and roll: stazza sì, ma anche centravanti di manovra a fare da apriscatole (è il film del lunedì di Salerno) per gli inserimenti decisivi di Seck e di un Radonjic in stato di grazia. Duvan Zapata è stato un milione di altre cose, frutto di quell’intuizione brillante della società di incastrare nel progetto un centravanti XL della sua forza. Adesso è il tempo del conto alla rovescia: perché Duvan è uno nato per il gol. Vive per sentirne il profumo: tra qualche ora vorrà sbloccarsi proprio di fronte alla Roma di Mourinho che in estate a lui si era interessata.