Il Ceo Berardi: “Mourinho grande maestro, da lui si impara”

Un premio alla Roma femminile, un altro alla campagna «Amami e basta» e un altro ancora al Ceo, Pietro Berardi scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Sono questi i premi Ussi assegnati al Circolo Canottieri Aniene. "Mourinho è straordinario, speciale. Vuole sempre vincere, è un grande maestro. Ho imparato molto lavorando con lui - le parole di Berardi - Siamo concentrati al 100% per la finale". E questo comprende anche il discorso rinnovo di Mkhitaryan. Berardi non si sbilancia e si limita a dire: "Speriamo di averlo a disposizione per la finale". Al resto, poi, si penserà dalla settimana prossima, con la Roma che continua ad essere fiduciosa sulla trattativa per il rinnovo.