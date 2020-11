Il calendario delle wags giallorosse

Le wags giallorosse, con Roma Cares, hanno realizzato un calendario in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Sarebbe però riduttivo legarlo solo a ciò: con le istituzioni si punta a un’iniziativa per garantire alle donne vittime di violenza un reinserimento nel mondo del lavoro (anche grazie al partner ManPower). Insieme ad Amra Dzeko nel calendario, in vendita anche con la Gazzetta dal 28 novembre, ci sono le compagne di Pedro, Pellegrini, Mancini, Cristante, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Ibanez, Santon, Pau Lopez e Zaniolo.