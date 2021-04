Il Cagliari chiede aiuto a Joao Pedro, il bomber ritrovato

I giallorossi sono tra le vittime preferite del brasiliano, ha già segnato 5 gol

Joao è tornato Meravigliao, scrive Roberto Pinna su La Gazzetta dello Sport. Dopo cinque turni senza segnare il capitano del Cagliari ha ritrovato il gol contro l’Udinese. Prima una perla con un sombrero in velocità in area, annullata dal Var, e poi la rete decisiva su rigore. Ora Semplici e i tifosi rossoblù chiedono a JP10 di non prendersi nuove pause in vista della volata finale per la salvezza. Anche perché davanti Joao Pedro troverà quella Roma che è la sua vittima preferita in Serie A: 5 centri, come a Udinese, Samp, Brescia e Bologna. Rispetto alle altre società però il brasiliano ha un conto aperto con i giallorossi. I cinque gol, infatti, li ha realizzati negli ultimi tre scontri diretti, compresa la doppietta nel k.o. per 3-2 prima di Natale. Joao cerca una nuova rete per salvare il Cagliari ma anche per infrangere nuovi record personali, come ormai abitudine nelle ultime due stagioni in rossoblù. Attualmente a 14 reti in 32 presenze in campionato, Joao può diventare il primo brasiliano con almeno 15 gol in due stagioni di Serie A consecutive a partire da Kaká (2007-08 e 2008-09). Contro la Roma Semplici vuole una squadra offensiva e senza l’ex Nainggolan sta pensando di affiancare a Joao Pedro sulla trequarti un altro rifinitore per favorire la manovra.