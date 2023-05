Il baby Natale sogna alla Roma grazie a una app

Il giovane attaccante dellunder 18 veste la maglia della Roma per aver vinto un talent a cui è stato iscritto a sua insaputa

'One of us' è un’app che si scarica da smartphone, ti fa caricare i tuoi video e accedere a un iter che garantisce un contratto nelle giovanili di un grande club. Gabriele Natale, 18 anni, è diventato così un attaccante delle giovanili giallorosse: "Gli amici e la mia ragazza mi hanno iscritto a mia insaputa, ho passato le selezioni e lì ho capito davvero che potevo farcela. Quest’anno ho giocato poco ma sono migliorato tantissimo sotto ogni aspetto. Il mio punto di forza? La grinta", le parole riportate da 'La Gazzetta Sportiva'.