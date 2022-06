Il 6 agosto è pronta la sfida con lo Shakhtar. In campo per la pace

L’idea di base è quella di far vivere ai tifosi una serata che possa coniugare la prima ufficiale della nuova stagione di Mourinho in casa con uno scopo benefico

Inizia a prendere forma l’amichevole che la Roma sta organizzando contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. L’idea della società giallorossa, come riporta La Gazzetta dello Sport, è infatti quella di giocare la partita allo stadio Olimpico il prossimo sei agosto (il giorno che era in programma il trofeo Gamper a Barcellona) contro la formazione dell’Ucraina, in un match organizzato per la pace.