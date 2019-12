Il 30 prevista la ripresa. Santon già lavora a casa

Come detto, la ripresa ufficiale per la Roma è programmata per il 30 dicembre. Dopo la bella e netta vittoria in casa della Fiorentina, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, Fonseca ha infatti voluto lasciare liberi per un po’ di tempo i suoi, anche per permettergli di snebbiare la testa e ricaricare le pile mentali.

Ogni giocatore ha avuto un programma specifico di allenamento e dei «suggerimenti» a livello nutrizionale. E chi sta spingendo più degli altri sono probabilmente quelli ai box per infortunio. A Natale, ad esempio, Zappacosta aveva pubblicato un bel video sui social dove faceva a tutti gli auguri proprio mentre lavorava per tornare più forte di prima. E stessa cosa ha fatto ieri Davide Santon, con la moglie Chloe che ha pubblicato una serie di video in cui il terzino romanista si sta allenando nel giardino di casa.