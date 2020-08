Ieri raduno e tamponi per tutti, da oggi si torna a sudare

Un tampone rapido, una sosta a Trigoria di pochi minuti e poi via, per l’ultimo giorno di ferie. Tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio la Roma di Fonseca e lo farà dopo che tutti i componenti del gruppo squadra avranno avuto l’esito dei tamponi, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Dzeko, arrivato insieme alla moglie Amra, prossima al parto, è andato via dopo neppure mezzora e nel pomeriggio ha preso un aperitivo a Casal Palocco con i compagni di squadra Karsdorp, Olsen e Perotti. Da oggi, però, tutti di nuovo in campo: la Roma si allenerà domani e sabato al pomeriggio, domenica in mattinata. Il programma della prossima settimana ancora non c’è, ma certamente dei 35 convocati (32 oggi, perché Pastore, Mirante e Schick non ci sono, si aggregheranno al gruppo più avanti, a secondo delle singole situazioni) molti andranno via con le rispettive nazionali e sabato 5 settembre, a Trigoria, ci sarà la prima amichevole della nuova stagione contro il Benevento.

Molta curiosità, soprattutto nei compagni considerando il palmares, c’è per i primi allenamenti di Pedro. Lo spagnolo sta guarendo in fretta dall’operazione alla spalla, fa fisioterapia e con la squadra farà soprattutto palestra e parte atletica in questi primi giorni, senza correre alcun tipo di rischio. Oggi, però, sarà la prima anche per lui con Fonseca.