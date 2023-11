Ieri nuovi esami per Smalling: rientro più lontano

Dopo la visita di lunedì scorso a Londra per la tendinopatia al ginocchio di cui soffre ormai da due mesi, ieri Smalling si è sottoposto a risonanza presso la clinica romana di Villa Stuart. L’esito è stato lo stesso: il problema non necessita di intervento chirurgico, ma senza l’utilizzo di antidolorifici, il rientro per il momento non si avvicina, come riporta La Gazzetta dello Sport.