Idea Gattuso: Napoli, cambia nella testa più che nel sistema

Ultimamente il Napoli ha accusato diverse battute a vuoto e, come riporta la Gazzetta dello Sport, il 4-2- 3-1 adesso viene criticato o giudicato insostenibile. In realtà Rino Gattuso parla alla sua squadra di come quello che da cambiare non è tanto nella tattica ma nella testa.

Per il tecnico il modulo va sempre bene e chiede ai suoi un’applicazione diversa e soprattutto la capacità di soffrire insieme quando magari l’avversario ti mette in difficoltà. Non sopporta di vedere gente che allarga le braccia per un passaggio sbagliato di un compagno. O la lamentela fine a se stessa, che non fa gruppo e non aiuta la squadra.