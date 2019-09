Idea di Mancini: convocare anche De Rossi per Italia-Grecia

Per il momento è solo un’idea – che in Federazione riscuote consensi unanimi – oltre che un atto dovuto: Daniele De Rossi preconvocato per rivestire la maglia azzurra per Italia-Grecia del 12 ottobre a Roma. Una possibile convocazione non banale per il giocatore in attività con più presenze azzurre alle spalle di Buffon, e per una partita diventata a suo modo fondamentale per tutto il calcio italiano. Che si giocherà all’Olimpico. Come scrive La Gazzetta dello Sport, De Rossi potrebbe tornare azzurro proprio nello stadio che l’aveva salutato come un figlio lo scorso 26 maggio, il giorno dell’addio alla Roma e al calcio italiano, quando l’avventura nel Boca Juniors era ancora solo una suggestione, tra l’altro “concorrente” di quella legata invece proprio alla Nazionale, visto il ventilato ruolo nello staff tecnico di Mancini che sarà rivalutato più avanti.

De Rossi aveva invece salutato la Nazionale il 13 novembre 2017, la notte di Italia-Svezia, quella della giubilazione dal Mondiale in Russia. Per ora il nuovo c.t. Mancini ha soltanto inserito il nome di De Rossi nell’elenco dei preconvocati: un atto di routine per gli azzurrabili impegnati all’estero. Il Mancio non ha ancora deciso e non è ancora certo di chiamare l’ex giallorosso, anche perché sa che esistono incognite di tipo fisico, visto che è ai box per una elongazione muscolare. Il c.t. ha ancora una decina di giorni per valutare, anche perché non sempre le prestazioni dell’ex giallorosso sono state brillanti. Il ritorno di De Rossi all’Olimpico accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi. Un’esigenza molto avvertita dalla Figc e manifestata a più riprese dallo stesso Mancini. De Rossi dovrà garantirgli anche la possibilità di essere valutato come gli altri, altrimenti la convocazione si trasformerebbe in una chiamata simbolica, un omaggio. E forse De Rossi sarebbe l’ultimo a volerla.