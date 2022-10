Ibanez, una certezza: “Pronti a tutto”

È uno dei sei giocatori che finora ha giocato tutte e 12 le partite di questo inizio di stagione, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Rispetto agli altri cinque (Matic, Smalling, Cristante, Spinazzola e Mancini) Roger Ibanez ha qualcosa in più, è quello che ha giocato più minuti di tutti (1.035). E forse basterebbe questo dato per testimoniare la maturazione raggiunta dal brasiliano con Mourinho, che gli ha insegnato a limare i difetti (concentrazione e attenzione) ed esaltare le qualità (anticipo, marcatura ed esplosività fisica). E non è certo un caso che il brasiliano si stia giocando un posto al Mondiale. "Ma io so bene che per poter andare al Mondiale devo continuare a lavorare bene con la Roma – dice Roger – devo dare sempre il mio meglio, restare focalizzato sulla Roma. Il resto si vedrà eventualmente dopo. Ed, in caso, sarà un premio per quello che avrò fatto qui, in giallorosso".