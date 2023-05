Ibanez, dal Brasile alla sfida al Siviglia: “Due squadre big”

Nonostante gli ultimi errori, Roger Ibanez è stato convocato ancora dalla nazionale brasiliana per le amichevoli contro Guinea (17 giugno) e Senegal (20), come riporta La Gazzetta dello Sport. E ieri il difensore giallorosso - in ballottaggio con Llorente per un posto a Budapest - ha festeggiato così: "La convocazione in nazionale è sempre un onore, ora voglio restarci a lungo. Il Siviglia? Grande squadra, ma lo siamo anche noi. E conosciamo bene le nostre potenzialità: lottiamo sempre fino alla fine".