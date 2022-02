Ibanez, cinque settimane di stop. Domani consulto per Spinazzola

Il brasiliano out per una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro

La brutta notizia era nell’aria, ma probabilmente a Trigoria nessuno si aspettava che potesse essere così negativa. Dopo gli accertamenti strumentali di ieri, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Infatti, Roger Ibanez ha evidenziato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, occorsagli durante il primo tempo del match contro l’Inter di martedì scorso in Coppa Italia. Il difensore della Roma adesso ha come obiettivo il recupero per il 6 marzo, quando i giallorossi saranno attesi dal match interno contro l’Atalanta, anche se la società fa sapere che è più probabile un recupero per la settimana successiva, quando la squadra di Mourinho scenderà in campo contro la Lazio nel derby. Domani è atteso un consulto per verificare le condizioni di Spinazzola, operato nel luglio scorso in Finlandia per la rottura del tendine d’achille. Se tutto andrà nel migliore dei modi possibile, il professor Lampainen potrebbe dare il via libera per un progressivo rientro in gruppo. Difficilmente, però, lo sfortunato terzino sinistro potrà tornare in campo prima della fine di marzo. Dopo la grande paura, averlo per il finale di stagione, per Mourinho sarebbe già bellissimo.