I trionfi a Porto e Real: le stagioni Special

Quando gli è andata peggio, ha salutato la compagnia a metà stagione scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, Sembra incredibile, ma nell’anno calcistico di (poca) grazia 2015-16 José Mourinho fu esonerato dal Chelsea di Abramovich. In quel campionato di Premier, dopo 12 giornate, lo Special One aveva la media punti più bassa della sua carriera, 0,94. Adesso, che invece è al secondo peggiore risultato del suo percorso come allenatore (1,50) nella Roma non corre affatto il rischio di un addio anticipato. Anzi, probabilmente la maggiore parte dei tifosi giallorossi vorrebbe che fosse riconfermato.