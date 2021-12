I tormenti del Gasp: “Il 2-2 annullato all’Atalanta è stato un errore chiaro e pesante”

Non c'è pace per il tecnico della Dea che nonostante la rumorosa sconfitta di sabato, continua ad attaccare le decisioni arbitrali

"Siamo stati penalizzati. Quell’errore è stato pesante e non è andata come è stato raccontato". Quello di sabato pomeriggio non era lo sfogo di un momento, scrive Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport. Ieri era il senso dell’ingiustizia subita non era scivolato via dalla testa e dallo stomaco di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta era ospite dello Sky Calcio Club: "Irrati aveva dato gol, poi evidentemente c’è stato un errore di comunicazione. Ma se fosse stato un caso di fuorigioco attivo o passivo sarebbe andato a vedere le immagini, invece ha detto che aveva segnato Palomino in fuorigioco". La partita di sabato, comunque, è stata anche l’occasione per un mea culpa: “Contro la Roma abbiamo esagerato: eravamo troppo statici davanti e invece di avanzare uno dei due centrali alternativamente, ci siamo trovati più volti ad averne là due su tre, non supportati dalle coperture“.