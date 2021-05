I tifosi tra delusione e malinconia: “Ora una squadra con l’anima”

Il ritorno della Roma da Manchester nell'indifferenza generale. Ci sono le ultime partite da onorare, ma nessuno pensa alla rimonta

A volte le immagini valgono più delle parole. Mercoledì pomeriggio a Trigoria erano oltre mille i tifosi andati a incoraggiare la squadra, ieri all'aeroporto c'erano giusto un paio di cronisti a immortalare i volti bassi di Fonseca e dei giocatori. Delusione più che rabbia. Malinconia soprattutto. Per tutto quello che poteva essere e non è stato. La maggior parte dei romanisti chiede ai Friedkin la rivoluzione. In campo, in panchina e dietro la scrivania. I tifosi vogliono un allenatore che dia gioco, ma soprattutto corpo e anima alla squadra e dei calciatori che dimostrino qualcosa in più. Sotto accusa anche lo staff medico per i tanti infortuni e ricadute, scrive Chiara Zucchelli su "La Gazzetta dello Sport". Tutti sapevano che il Manchester era, ed è, più forte della Roma. Ma dopo l'ottimo primo tempo la speranza di vedere la finale c'era tutta.