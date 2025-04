I talenti di Ranieri: Soulé + Baldanzi è attacco fantasia

Ci sono quelli come Eldor Shomurodov che sanno dare la scossa e cambiare le partite. Ma anche quelli come Matias Soulé e Tommaso Baldanzi che, palla al piede, seminano il panico tra i difensori avversari nei sedici metri e tirano fuori la giocata della svolta, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Nel momento più difficile, dopo le frenate con Juve e Lazio, la Roma cerca nell' inatteso trio uzbeko-argentino-toscano i gol pesanti per battere stasera il Verona e rilanciarsi nella corsa all'Europa. Se la Champions è ormai un miraggio, come ha lasciato chiaramente intendere ieri il tecnico Claudio Ranieri ("Voi ci scommettereste un euro? Non prendiamo in giro i tifosi..."), Europa League e Conference sono invece missioni perfettamente alla portata di una squadra che vuole ritrovare nell'imprevedibilità dei suoi talenti d'attacco la chiave per un finale di stagione da protagonista. I numeri del reparto offensivo sono ai minimi storici (5 gol in 5 partite) e nessuna tra le prime 9 in classifica ha segnato meno reti della Roma (47) dall'inizio della stagione. Ranieri, consapevole degli sforzi profusi finora dalla squadra culminati con un'incredibile rimonta, sembra voler ripartire proprio dagli uomini più talentuosi e più capaci nel fraseggio stretto per invertire il trend. Ieri non è stato tenero con Artem Dovbyk ("C'è un 50 e 50 di colpe per il suo rendimento, lui si dovrebbe far vedere di più e la squadra deve servirlo di più, io gli dico che oltre al gol deve far vedere la prestazione e ci sta lavorando") ed è quindi probabile che voglia liberare dal 1' tutta la voglia di gol di Shomurodov, uno che "meriterebbe sempre di giocare", ha già detto su di lui lo stesso Ranieri. Dietro l'uzbeko, nelle intenzioni del tecnico ci vogliono cambi di passo e assist oltre che invenzioni, come quelle del medesimo Soulé nell'ultimo derby con la Lazio: un gol, il suo, che ha rimesso in piedi la partita. Senza contare le motivazioni fortissime di Baldanzi e, peraltro, anche quelle di Niccolò Pisilli che magari a partita in corso potrà dare la spinta necessaria per portare su la Roma nell'area avversaria.