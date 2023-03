I pm di Torino depositano gli ultimi atti: spicca Dybala

Tra meno di una settimana, lunedì. la Juve e gli altri 12 indagati per i quali è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio si troveranno difronte al gup Marco Picco. Le accuse mosse dalla Procura di Torino, che indaga sui conti del club dal 2018-19 al 2020-21, vanno dalle false comunicazioni sociali all'ostacolo alla vigilanza, dall'aggiotaggio alle false fatturazioni, come riporta La Gazzetta dello Sport. A scandire il conto alla rovescia la nuova integrazione degli atti, ieri i pm torinesi dell'inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. Un faldone in cui spicca l'audizione di Luca Ferrari, l'avvocato di Dybala, sentito in Procura a lorino nelle scorse settimune. Il legale, durante i colloqui con i magistrati. ha confermato che Il suo assistito deve ancora avere più di 3 milioni legati alla seconda manovra stipendi della Juve e chiede anche una cifra per responsabilità precontrattuale del mancato rinnovo. Cioè la differenza tra l'importo del l'accordo che Dybala aveva trovato con il club bianconero, prima del cambio di programma della Juve, e il contratto firmato con la Roma.