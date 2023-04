I giovani e le donne: i Friedkin vincono con tutte le squadre

Si può vincere in molti modi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ad esempio centrando il trentesimo tutto esaurito dell’Olimpico sabato contro il Milan, che avrà senz’altro un seguito la prossima settimana contro l’Inter e quella dopo ancora contro il Bayer Leverkusen (già ieri si era a quota sessantamila spettatori). Ma è inutile nasconderlo, i tifosi contano soltanto i trofei, quelli che si alzano al cielo per sancire superiorità. Da questo punto di vista, però, sembra proprio che l’era Friedkin abbia trasportato la Roma in una nuova stagione. A togliere la polvere dalla bacheca di Trigoria, infatti, non ci ha pensato solo Mourinho, conquistando la Conference League, che ha fatto terminare un digiuno della prima squadra lungo 14 anni. Anche la Primavera e il settore femminile, infatti, stanno mietendo successi che rivelano la bontà del progetto statunitense. Cominciamo proprio dalle ragazze di Alessandro Spugna, che sabato, battendo la Fiorentina, potrebbero già festeggiare uno storico tricolore. Sarà il punto culminante di un settore su cui, dal 2018, sono stati investiti circa sei milioni e che hanno portato le giallorosse fino ai quarti di finale della Champions League, fermate solo da un super Barcellona. Ovvio, poi, che il settore giovanile maschile sia seguito con particolare interesse, grazie alla gestione Vergine e la supervisione del general manager Tiago Pinto. Due giorni fa la squadra di Federico Guidi ha vinto la Coppa Italia battendo in finale la Fiorentina e adesso, dopo un rallentamento seguito a un inizio di stagione folgorante, è possibile che i playoff per lo scudetto possano portare a un altro successo. Morale: se la Roma di Mourinho vincerà l’Europa League, la striscia sarà ancora più nobile. Ma guai a perdere di vista le donne e i baby. I Friedkin, ormai, sono insaziabili.