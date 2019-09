I gioielli. Zaniolo e Kluivert, ventenni al potere: “Roma, ora fidati”

In casa Roma è in atto la rivincità dei ’99. Parliamo di Nicolò Zaniolo e Justin Kluivert, protagonisti assoluti nel roboante successo (4-0) in Europa League contro il Basaksehir, grazie anche alle loro reti e, soprattutto, a due prestazioni eccellenti. Come riporta Massimo Cecchini di La Gazzetta dello Sport, sono 58 i giorni che separano Nicolò da Justin (più grande di lui), un anno e due giorni dal suo esordio in giallorosso addirittura al Bernabeu contro il Real Madrid. L’impressione è che, dopo lo sbandamento di fine stagione e gli errori commessi con l’Under 21, il ragazzo abbia ritrovato energie e motivazioni. Chi lo conosce bene dà il merito anche alla fidanzata Sara, che gli ha regalato serenità, ma è tutta la famiglia Zaniolo ad essergli stata vicina. Kluivert invece, dopo le difficoltà incontrate nella scorsa stagione, sembra attraversare una crescita costante partita dopo partita anche grazie all’esperienza di Dzeko, giunto a 90 gol in 183 partite.