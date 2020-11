I Friedkin usano il vecchio stemma e aspettano Pinto

Impastata com’è di passato e futuro, quella contro il Parma sembra essere la vittoria perfetta, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. La strategia della nuova proprietà sembra scandire le azioni in modo lucido. Per questo, in attesa di Tiago Pinto, i Friedkin ricuciono col passato.

E lo fanno in modo semplicissimo: indossando una mascherina con il vecchio logo, quello tanto amato dai tifosi più accesi, che da anni erano entrati in rotta di collisione con Pallotta proprio per averne imposto una nuovo dal 2013. Intendiamoci, quest’ultimo non andrà in pensione, ma per il merchandising sarà rispolverato.

Con queste mosse i Friedkin continuano a prendere applausi. Ieri, a fine partita, sono partiti per impegni personali, dopo il vertice di sabato per la revisione del bilancio, ma a complimentarsi con la squadra è andato Fienga, che non ha nascosto le novità che la nuova gestione sta portando. “Se lavoriamo con la giusta disciplina e i giusti processi, abbandonando qualsiasi forma di protagonismo, i risultati arrivano, soprattutto nel lungo termine. Con Tiago Pinto si è voluto proprio premiare questa impostazione, prendendo un ragazzo particolarmente talentuoso, giovane, brillante, che ha dimostrato, in una società di prestigio come il Benfica, di lavorare bene, esattamente con questo spirito di squadra. Siamo veramente ansiosi di vederlo lavorare insieme a noi”. Il futuro, forse, è iniziato davvero.