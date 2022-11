I Friedkin sorridono: il Giappone fa crescere il marchio

L’ "Operazione Oriente" può dirsi conclusa. E con successo, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Nonostante la tournée della Roma in Giappone non sia destinata a rimanere negli annali per la bellezza delle due amichevoli della squadra di Mourinho, è stata il primo importante passo per immergersi in un universo - quello nipponico - dove il calcio ha assunto un ruolo sempre più centrale. Un viaggio fortemente voluto dai Friedkin, che hanno legato da tempo parte del loro business alla terra del Sol Levante e, in particolare, al marchio Toyota. Non è un caso se nella settimana trascorsa tra Tokyo e Nagoya, al seguito della squadra si siano mossi (quasi) in blocco i vertici societari, che hanno lasciato la Capitale per seguire da vicino una momento strategico a cui il club ha lavorato per mesi. Oltre a Ryan Friedkin e al gm Tiago Pinto, venerdì scorso alla delegazione giallorossa si è aggiunto anche il Ceo Pietro Berardi, volato in Giappone per ufficializzare la partnership firmata con il Nagoya Grampus.