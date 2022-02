I Friedkin hanno speso quasi 535 milioni in 18 mesi giallorossi

Ai 199 investiti per l’acquisto della Roma vanno aggiunti i 335,8 per le spese correnti

Ecco anche perché la gestione attuale deve convivere con una crisi di liquidità per quanto riguarda le vicende di mercato: a gennaio sono stati spesi 2 milioni per gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, coperti dai 2 della cessione di Ciervo al Sassuolo. L’assegno staccato per l’acquisto fu complessivamente di 199 milioni di euro, così suddivisi: 63,4 milioni di euro per l’’86,6% del pacchetto azionario di maggioranza, 8,5 milioni per le altre partecipazioni societarie detenute da As Roma SPV, 111 milioni per rimborsare i finanziamenti-soci in favore del club erogati da Pallotta (di fatto la copertura di quanto già versato dalla precedente proprietà nell’aumento di capitale da 150 milioni di euro) e 16 milioni per i costi sostenuti in favore di Stadio TdV SpA (la controllata che si occupava del nuovo stadio di Tor di Valle). Da allora, però, i Friedkin hanno poi dovuto immettere denaro fresco nel club se non tutti i mesi, quasi.