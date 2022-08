I Fantastici 4 contro lo Shakhtar. E i Friedkin sono già in tribuna

Alle 19.45, prima di scendere in campo per l’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk (prima partita fra le mura amiche e l’ultima in attesa del campionato), la Roma si presenta in casa ai propri tifosi, davanti ai 65.000 spettatori che affolleranno l’Olimpico, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.