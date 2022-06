I fan token incoronano il gol di Zaniolo. E’ il suo momento top col Feyenoord

Quel tocco, decisivo, di Nicolò Zaniolo, ha scritto la storia della Roma e anche della Conference League, scrive Matteo Nava su La Gazzetta dello Sport. Non è quindi un caso che nei giorni scorsi i tifosi giallorossi abbiano scelto il gol dell’attaccante come “miglior momento” della finale contro il Feyenoord, in un sondaggio lanciato da Socios sull’applicazione di fan token. Nei tre giorni in cui sono rimaste attive le votazioni sulla piattaforma di gettoni digitali, gli utenti si sono così espressi per decretare quale istante è stato il più importante dello scorso 25 maggio, con un importantissimo incentivo ad attirare l’attenzione della community: un premio per uno dei votanti, scelto a estrazione.