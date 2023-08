I dubbi di Matic e un futuro sempre in bilico

Lofferta del biennale del Rennes è reale e da quelle parti sono convinti che l’operazione si possa chiudere

Inutile girarci intorno, ad agitare i sonni dei tifosi della Roma in questi giorni, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, non c’è solo la ricerca del centravanti. No, c’è anche la questione-Matic che tanto tranquilli non fa stare. Non fosse altro perché Nemanja nella scorsa stagione è stato il miglior giocatore di Mourinho, subito dietro Dybala. Così qualcuno ha pensato che quando ieri Aleksandra, la moglie di Matic, ha messo la foto di loro due abbracciati proprio davanti al Colosseo (con una dolce dida: "Amor") ogni problema si fosse dissolto. Scampato pericolo, è stato il pensiero di tanti. Soprattutto in virtù dell’importanza del giocatore e del suo carisma. Ma il pericolo, in realtà, è sempre lì, presente. E i pensieri nella testa di Matic sono ancora tanti. Ieri, ad esempio, ha lavorato ancora a parte: palestra la mattina come tutta la squadra, ma niente campo il pomeriggio. Magari pensando alla Francia tentatrice. Perché l’offerta del biennale del Rennes è reale e da quelle parti sono convinti che l’operazione si possa chiudere. Del resto, Matic negli ultimi giorni ha manifestato un «disagio silenzioso», avendo iniziato a pensare proprio ad un’avventura nuova, stavolta Oltralpe, lui che in carriera ha giocato un po’ ovunque.

Il Rennes ha una proprietà ricca e lo scorso anno ha sfiorato la Champions. Insomma, l’offerta per Matic è allettante anche dal punto di vista tecnico. Ma tra le tante voci che sono nate a Roma, c’è anche quella della voglia di andare per motivi personali. La realtà è che il serbo sta riflettendo su tante cose che lo lasciano perplesso. Ad iniziare da uno spogliatoio che non lo convince: gli italiani da una parte, gli stranieri dall’altra. Una divisione che accade in tante squadre, con Mourinho che ha sempre parlato di un gruppo di ragazzi fantastici e di uno spogliatoio pulito.

La Roma è ferma sulla sua posizione, se Matic vuole andare via deve portare un’offerta di almeno 5 milioni (con l’addio perderebbe anche i benefici del Decreto crescita sullo stipendio dello scorso anno, oltre 2 milioni), il giocatore invece vorrebbe andare via a parametro zero, essendo arrivato così dal Manchester United. Fattispecie che Tiago Pinto non prende neanche in considerazione. Insomma, oltre al danno anche la beffa, proprio no.