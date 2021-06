I dubbi di Edin. La Roma è al bivio, con Dzeko arrivano anche gol giovani

Conferma oppure cessione ma non gratis. Il tifo sogna Icardi, piacciono Isak e Daka

Quella che sta nascendo sarà una Roma sempre più a vocazione internazionale, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Proprietà statunitense (i Friedkin, che sono appena tornati nella Capitale, affastellando una riunione dietro l’altra), allenatore portoghese (l’unico, inimitabile José Mourinho), uomo mercato portoghese (Tiago Pinto), parte del ritiro da svolgere probabilmente all’estero (tanto per cambiare, forse proprio in una località portoghese). Il mercato della Roma sul fronte offensivo passa dalle decisioni di Dzeko, che influenzeranno le strategie e il budget della dirigenza. Il centravanti ha il contratto in scadenza il prossimo anno e un ingaggio pesante da circa 15 milioni lordi. Le sofferenze del bilancio sono altrettante note, per questo – avendo Dzeko 35 anni – la Roma guarderebbe volentieri avanti. Proprio per questo gli ammiratori del centravanti – a livello di società – non mancano, sia in Italia che all’estero. Il manager del giocatore, Alessandro Lucci, avrebbe volentieri accettato la cosiddetta lista gratuita per piazzare Dzeko altrove (e senza troppi problemi), ma la dirigenza al momento non intende cederlo gratis.