I cuccioli di Mou. Primavera di talenti: da Tripi a Volpato, il futuro è assicurato

Intanto il pensiero suo e della Roma tutta è rivolto solo alla finale contro l’Inter di martedì

Forse l’ultimo atto lo avrebbe immaginato proprio così, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport . Non c’è ancora l’ufficialità, perché il rispetto della Roma nei confronti di Alberto De Rossi è enorme ed è giusto che si giochi la finale del campionato Primavera senza altri pensieri, ma con ogni probabilità l’allenatore che più di tutti ha impresso il suo nome e il suo stile nel vivaio giallorosso degli ultimi 30 anni, lascerà la panchina per accomodarsi dietro la scrivania.

Una finale che consentirebbe ai giallorossi di portare a casa il nono scudetto della loro storia: “Il nostro obiettivo – le parole di De Rossi – è arrivare fino in fondo e portare i giovani in prima squadra“. Sono riuscite benissimo entrambe le cose, ultimamente: nella Roma che ha vinto la Conference League ci sono tre prodotti del vivaio di cui due titolari (Pellegrini e Zalewski), due riserve (Bove e Darboe) e un ragazzo arrivato due anni fa (Felix). Da un anno e mezzo, cioè da quando c’è Tiago Pinto, il vivaio è stato ristrutturato nel migliore dei modi grazie anche al team messo su con Vergine, Lo Schiavo e Bruno Conti.

La Primavera di De Rossi ha nel capitano, Tripi, un giocatore che ha debuttato con Fonseca ed è stato seguito molto da Mourinho che ne ha parlato così: “È un ragazzino intelligente che può giocare in tutti i ruoli difensivi e a centrocampo. Non ha esperienza, ma ha un cuore super romanista e ha l’intelligenza per giocare“.