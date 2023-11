I club di nuovo in assemblea. Si assegnano i diritti esteri

Dopo aver assegnato i diritti tv del campionato del prossimo quinquennio, con una distribuzione a Dazn e Sky analoga a quella precedente, le società di A torneranno a riunirsi (in videocollegamento a partire dalle 14.30) con lo stesso obiettivo della cessione dei diritti televisivi, come riporta La Gazzetta dello Sport .

Stavolta si parlerà di quelli internazionali , che verranno assegnati in alcuni paesi esteri. Altro pacchetto al centro della discussione a distanza sarà quello relativo a Licenze Dati (a livello nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.