I cinque nodi dei prestiti. Un tesoretto da 40 milioni

Under e Kluivert saranno valutati da Mourinho, ma in caso di cessione possono portare 10-12 milioni a testa

Se in entrata la Roma si sta muovendo su tante piste, per l’uscita c’è da risolvere il problema legato ai prestiti, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. In particolare quelli legati a Florenzi, Olsen, Nzonzi, Under e Kluivert. Pinto ci si vuole buttare subito dentro già dall’inizio della prossima settimana. Tutti hanno il contratto in scadenza nel 2023 tranne Nzonzi (2022). Per questo il francese non potrà andare più in prestito e la Roma spera di farci 7-8 milioni. Florenzi, invece, deve capire le mosse del PSG che lo può riscattare spendendo 9 milioni di euro. Under e Kluivert saranno valutati da Mourinho, ma in caso di cessione possono portare 10-12 milioni a testa. Infine con Olsen si spera di portare a casa almeno 4-5 milioni.