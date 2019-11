I baby di De Rossi fermano la capolista Atalanta sul 3-3

L’Atalanta è andata a pochi secondi dalla settima vittoria in sette partite di campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a togliere il bottino pieno alla squadra di Massimo Brambilla è stata la Roma, grazie a una spettacolare rovesciata del senegalese Tall, dopo che i nerazzurri erano andati tre volte in vantaggio con Colley, Cambiaghi e Gyabuaa (primo pareggio di Riccardi, il secondo di Sdaigui). Nell’altro posticipo, e in attesa del recupero di gennaio tra Sampdoria e Inter, seconda boccata d’ossigeno per la Juventus, che ha battuto 3-1 la Lazio grazie a Sene, Fagioli e Petrelli. Il campionato si ferma per un weekend: spazio alle qualificazioni per l’Europeo Under 19.