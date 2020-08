I baby cadono con la Viterbese. In gol Ciervo, ma pochi squilli

Amichevole d’agosto amara per la Roma Primavera contro la Viterbese. Al Rocchi di Viterbo i ragazzi di De Rossi perdono 2-1, riporta “La Gazzetta dello Sport”.

Non hanno fatto la differenza Riccardi e Bouah, in campo dal 1’ e concessi in prestito da Fonseca. Esordio burrascoso per Rocchetti, terzino sinistro classe 2003, il più giovane in campo e nella rosa di questa nuova Primavera. È lui che al 6’ s.t stende in area Simonelli e regala il rigore dell’1-0 a Bensaja. La reazione giallorossa è al 20’ con il gol di Ciervo, incalzato da Zalewski, in grande forma insieme a Providence. Sul finale una Roma stanca e confusa in difesa, concede il bis a Baschirotto.