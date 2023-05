I 1000 giorni dei Friedkin. Soldi, successi e stadio privato: la Roma vuole decollare

Il 6 agosto 2020 la Roma entrava in una nuova era che – al netto di ciò che può succedere stasera a Monza – può essere definita con due aggettivi: rivoluzionaria e vincente, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il primo è lievitato con il tempo. Il vertice societario, infatti, è stato totalmente ristrutturato in tutti i ruoli apicali, dando un connotato di internazionalizzazione totale. Dal presidente Dan al vice presidente Ryan, dal general manager Tiago Pinto alla ceo Lina Souloukou, dal direttore commerciale Michael Wandell fino all’allenatore José Mourinho, nella storia del club non era mai successo che il management fosse tutto straniero. Considerando anche i 199 milioni spesi per l’acquisto della società, il Friedkin Group ha sborsato circa 750 milioni, perché nel calcio la caccia alle vittorie non può riuscire senza tanto denaro alle spalle. Non è un caso che, dopo aver rotto l’accordo con New Balance per cominciare una nuova avventura con Adidas, adesso è già caccia al nuovo main sponsor – richiesta 30 milioni per ammortizzare la delusione di Digitalbits.