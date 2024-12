Hummels non recupera per la Samp

Ranieri ha parlato alla squadra, facendole notare gli errori commessi durante la sfida contro la squadra di Fabregas e ribadendo la delicatezza del momento, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. L'allenatore giallorosso ha anche chiesto il massimo impegno per domani sera, quando all'Olimpico arriverà la Sampdoria per una gara che vale i quarti di finale di Coppa Italia. "Vogliamo passare il turno", ha detto Ranieri a Como, a fine gara. Anche perché ad oggi la coppa rischia di diventare l'obiettivo primario dei giallorossi, forse anche la strada più breve per cullare ancora il sogno di giocare in Europa anche nella prossima stagione. Certo, dovessero battere la Sampi giallorossi si troverebbero il Milan nei quarti di finale e - guardando anche oltre - una tra la Lazio e la vincente di Inter-Udinese (in programma giovedi). Insomma, non un tabellone morbido, ma vale la pena provarci. Domani, tra l'altro, Ranieri sarà ancora privo di Hummels (che ha dato forfeit a Como poco prima del via) e Cristante, ancora alle prese con la distorsione alla caviglia. Recuperato invece Paredes, che ieri si è allenato con il gruppo. Ranieri stavolta dovrebbe iniziare con Dovbyk dal via, dopo che nelle ultime due partite (Braga e Como) lo ha fatto partire dalla panchina. Il centravanti ucraino è entrato in una crisi che sembra senza fine: non segna da quasi 50 giorni (ultimo gol il 3 novembre a Verona), ma soprattutto sembra sempre avulso alla manovra, quasi fuori contesto. Da recuperare, anche lui. Il prima possibile.