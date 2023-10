Hotel, famiglia, autisti e supercar: la vita di lusso del nuovo Big Rom

Certo, Trigoria è abbastanza lontana, ma gli autisti a disposizione non mancano, così come il portafoglio gonfio per permettersi ogni tipo di passaggio. In ogni caso, a volte va all’allenamento anche in auto, che in effetti non gli mancano. Nel suo parco ci sono (anche se non tutte qui) tre Maserati: la sportiva MC 20, la berlina Ghibli e un suv, la Levante Trofeo. In ogni caso, si dice che stia cercando una villa da affittare nella zona di Casal Palocco, magari con la possibilità di installare quella camera iperbarica che aveva anche a Milano, sempre che fra sette mesi non abbia già di nuovo la valigia pronta. L’impressione, comunque, è che al momento il centravanti sia vivendo la città come uno di passaggio. C’è da dire che il tempo finora non lo ha aiutato. Sbarcato a Roma il 30 agosto, è nella Capitale da appena 57 giorni, ma una ventina di questi li ha trascorsi in trasferta con la nazionale o con la Roma. Morale: per ora il suo soggiorno non è stato più lungo di un mese. In ogni caso, la sua finora è stata una vita molto riservata, se si pensa che invece Dybala, dopo solo una decina di giorni di Roma, era già taggato in alcune dei ristoranti cittadini. Segnali di scollamento? Prematuro dirlo.