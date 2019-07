Higuain-gol per tenersi la Juve, ma la Roma aspetta un segnale

Gonzalo Higuain, nella partita contro il Tottenham, ha indossato per prima volta la fascia da capitano bianconera: poteva essere un pomeriggio tranquillo, è diventato una giostra. Un gol segnato e uno sbagliato, i tifosi che si dividono per lui sui social, un intreccio di mercato e un complimento dal suo allenatore.

L’argentino viene da mesi complicati. Il Chelsea lo ha preso per mezza stagione, poi lo ha rimandato in Italia. La Juventus lo ha riaccolto ma gli ha tolto l’amato 9, lasciando a tutti la sensazione che la maglia dei centravanti sia prenotata per Icardi. Gonzalo ha ascoltato i pubblici complimenti della Roma ma si ha la sensazione che lui in Italia giocherà solo per la Juve. Sincerità o strategia, sapremo presto. Prima della partita, mentre i compagni restavano in campo per il sopralluogo, il Pipita si è fermato a parlare con Fabio Paratici per vari minuti e chissà se non si discuteva proprio del suo prossimo futuro.

La partita poco dopo è iniziata e Gonzalo ha parlato con il monosillabo che ripete da una vita: gol. Ha segnato dopo una decina di minuti essere entrato in campo. Più di qualche tifoso della Juventus, a quel punto, ha ridato forza a una teoria: se fosse per loro, Higuain resterebbe. Ed è anche comprensibile se si pensa che l’attaccante in bianconero ha segnato 40 gol in due campionati di cui uno all’Inter dell’aprile 2018 ha portato a Torino uno scudetto.

In tutto questo c’è una costante rappresentata da Maurizio Sarri. Higuain lo trova dietro ogni svolta della vita. Ieri Sarri gli ha fatto giocare 45 minuti, lo ha visto segnare un bel gol e sbagliarne un altro, poi ha commentato tutto in sala stampa: “Gonzalo si sta allenando bene. Ha meno inattività dei compagni perché ha giocato partite importanti fino all’ultimo giorno di maggio e molto probabilmente ne sta beneficiando. Il suo atteggiamento in allenamento è molto positivo”.

L’atteggiamento della Roma sul mercato invece è di attesa: resta interessata e spera che da Torino arrivi un segnale, magari con tanto di una buonuscita da parte della Juventus. Le prossime settimane infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno importanti e soprattutto lì, in attacco. Con il Pipita che, nonostante il gol di ieri resta in attesa.