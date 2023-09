Gualtieri insiste: “Per il nuovo stadio il piano va avanti”

Dopo i timori nati per un possibile “sfratto” del nuovo stadio della Roma da Pietralata per via del nuovo Policlinico, come riporta La Gazzetta dello Sport,il sindaco Gualtieri rassicura: "Area a disposizione dello stadio. Stiamo rispettando la tabella di marcia. La società ha detto che conta di presentare intorno la fine dell’anno il progetto definitivo quindi si sta andando avanti e non ci sono ostacoli".