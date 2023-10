Gualtieri e Souloukou, pace dopo Riad. Il sindaco: “Credo nel progetto stadio”

Ricordate la Roma che sponsorizza il festival di Riad quando la capitale saudita concorre con Roma per l'Expo 2030? La buona notizia è che il malumore è archiviato, come riporta La Gazzetta dello Sport. Fianco a fianco, il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, e la ceo del club, Lina Souloukou, hanno approfittato della IX edizione del Premio Colalucci, per conversare a lungo e parlare anche dello Stadio di Pietralata. Il Sindaco Gualtieri ha detto la sua: «Durante il dibattito pubblico è emersa la forza del progetto, la validità d'impostazione, che vede un investimento di un privato per un grande impianto sportivo ma anche per la rigenerazione di un quadrante quello di Pietralata. che adesso è un deserto. È una operazione non solo per la Roma, ma anche per la città».