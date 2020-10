Grinta Ibanez: “Fare la storia come Aldair”

I paragoni sono di quelli da far tremare le gambe, ma Roger Ibanez vuole mettere in mostra personalità. «Cercherò di fare la storia della Roma, come Aldair e Cafu, anche se il mio idolo è Falcao – ha detto al canale del club-. Il prossimo obiettivo è far parte della nazionale maggiore del Brasile, a breve diventerò papà di una bimba“.

Intanto Mkhitaryan, che ieri ha ricevuto una bella notizia. «Roma Cares» ha donato 117 pacchi di materiale sportivo all’ambasciata che saranno inviati al Fan Club in Armenia.