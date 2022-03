Graziani: “Mkhitaryan può stare ovunque. Vitesse e Lazio, sarà decisivo”

L'ex attaccante giallorosso: "I colpi li ha sempre avuti e da metà campo in su sa fare tutto"

"Mkhitaryan è meglio averlo sempre: è un giocatore preziosissimo e i giocatori così devono giocare ogni volta che possono" dice Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma, intervistato da Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. E infatti Mourinho non ne fa a meno: lei dove lo vede meglio? Centrocampista le piace? "Mkhitaryan è uno che sa di calcio, se sta bene può accendere la luce a prescindere da dove gioca. I colpi li ha sempre avuti e da metà campo in su sa fare tutto. Io lo vedo meglio alle spalle della prima punta, ma capisco la scelta di Mourinho". Lei spesso ha fatto anche dei paragoni con l’Atalanta di qualche anno fa. "Dietro la punta c’erano Gomez e Ilicic e quest’ultimo era libero di fare ciò che voleva. Se dietro Abraham mettiamo Micki e Zaniolo può essere qualcosa di simile, con l’armeno che farebbe un po’ di più la fase difensiva. Questa scelta aiuterebbe pure Nicolò, che avrebbe meno compiti tattici e si sentirebbe più libero di agire". E questo può essere determinante con il Vitesse e domenica con la Lazio? "Capisco che non avendo un regista classico a centrocampo può essere determinante uno come Micki. Soprattutto in partite da dentro o fuori come stasera oppure nel derby. Serve uno che ragioni, anche a costo di essere meno libero davanti".