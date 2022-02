Gravina e la lettera dei club: “Sconcertato, una lacerazione”

Ma l’invio della lettera, ispirata presumibilmente da Claudio Lotito, comincia a perdere per strada diverse adesioni

Caos nella Lega, come scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport. Quella lettera è una «lacerazione nel nostro sistema». Gabriele Gravina scrive a Luigi De Siervo e per conoscenza a Paolo Dal Pino, ad e presidente della Lega di Serie A, per denunciare i danni di un’iniziativa che rischia di danneggiare il calcio, questo dice il presidente federale, proprio nel momento in cui può nascere un nuovo dialogo con il governo Draghi e il ministro dell’economia Daniele Franco ha accettato di sedersi al tavolo per ascoltare le richieste in tema di ristori. Ma l’invio della lettera, ispirata presumibilmente da Claudio Lotito, comincia a perdere per strada diverse adesioni (alimentando il giallo delle firme mancanti, alla fine del testo c’è solo l’elenco delle 20 società). Torino e Bologna hanno chiesto spiegazioni alla Lega, che ha inviato materialmente la mail dalla sua segreteria. Anche il Milan e la Roma sposerebbero una linea del genere. Il Venezia lo farà probabilmente nelle prossime ore. Pure la Salernitana potrebbe uscire allo scoperto.